«Serie A divisa? Vediamo, ero e sono positivo, sono ottimista». Così Giovanni Malagò, commissario della Figc, sulla situazione della Serie A divisa sulla candidatura alla presidenza della Federacalcio.

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«Diciamo che ci si avvicina alla data della scadenza delle candidature, per il resto non ho altro da aggiungere», ha aggiunto a margine del Consiglio nazionale del Coni.

L'attuale commissario della FIGC, che era stato eletto come presidente a giugno, potrebbe non essere l'unico candidato alla presidenza nelle nuove elezioni di dicembre. Alcuni club di Serie A, tra cui l'Inter, starebbero portando avanti la candidatura di Adriano Galliani che però non ha ancora gli 11 voti per essere il candidato unico della Serie A.

(Fonte: agenzia)