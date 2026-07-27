"Sale Thiago Motta come ct? Per qualsiasi nome, in questo momento, non posso dire né sì né no". Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, risponde così a chi gli chiede se sia l'italobrasiliano il nome condiviso che consenta alla Federcalcio di convincere Paolo Maldini e Leonardo a restare nonostante la vicenda Pirlo.

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Il nome dell'ex centrocampista della nazionale e' la novita' di queste ore nelle quali sembra prendere quota la possibilita' che i due dirigenti restino al loro posto. "Ognuno è libero di interpretarla come vuole", ha poi aggiunto Malagò, rientrando in Federcalcio per un incontro con le componenti federali, quando gli e' stato chiesto a chi si riferisse nella risposta ad Abodi sulla brutta figura.

"Devo dire che il mondo di Andrea Abodi, con il quale oggi ho ottimi rapporti, è uno di quei mondi che non può parlare di brutte figure. Ce ne sono state tante da tante parti".