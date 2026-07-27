Nelle ultime ore è emerso il nome di Thiago Motta come nuovo candidato alla panchina dell'Italia: le parole di Malagò
VIDEO / Marotta: "Ndicka? Se mi chiedi se l'Inter lo tratta no di sicuro"
"Sale Thiago Motta come ct? Per qualsiasi nome, in questo momento, non posso dire né sì né no". Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, risponde così a chi gli chiede se sia l'italobrasiliano il nome condiviso che consenta alla Federcalcio di convincere Paolo Maldini e Leonardo a restare nonostante la vicenda Pirlo.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il nome dell'ex centrocampista della nazionale e' la novita' di queste ore nelle quali sembra prendere quota la possibilita' che i due dirigenti restino al loro posto. "Ognuno è libero di interpretarla come vuole", ha poi aggiunto Malagò, rientrando in Federcalcio per un incontro con le componenti federali, quando gli e' stato chiesto a chi si riferisse nella risposta ad Abodi sulla brutta figura.
"Devo dire che il mondo di Andrea Abodi, con il quale oggi ho ottimi rapporti, è uno di quei mondi che non può parlare di brutte figure. Ce ne sono state tante da tante parti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA