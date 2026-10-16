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Lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport da parte di Donyell Malen, attaccante della Roma. L'olandese ha parlato anche di Lautaro Martinez.

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"Cos'ha Lautaro che io non ho? E' davvero un giocatore forte: ha segnato tanti gol per l'Inter, ha molta esperienza. Ha giocato molte partite in Italia, quindi direi l'esperienza".