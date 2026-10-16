Lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport da parte di Donyell Malen, attaccante della Roma. L'olandese ha parlato anche di Lautaro
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Lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport da parte di Donyell Malen, attaccante della Roma. L'olandese ha parlato anche di Lautaro Martinez.
"Cos'ha Lautaro che io non ho? E' davvero un giocatore forte: ha segnato tanti gol per l'Inter, ha molta esperienza. Ha giocato molte partite in Italia, quindi direi l'esperienza".
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