Lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport da parte di Donyell Malen, attaccante della Roma. L'olandese ha parlato anche di Lautaro

Marco Astori
marotta

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Lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport da parte di Donyell Malen, attaccante della Roma. L'olandese ha parlato anche di Lautaro Martinez.

Lautaro
Getty Images

"Cos'ha Lautaro che io non ho? E' davvero un giocatore forte: ha segnato tanti gol per l'Inter, ha molta esperienza. Ha giocato molte partite in Italia, quindi direi l'esperienza".

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