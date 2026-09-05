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L'ex tecnico Alberto Malesani, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto in campionato:

Getty Images

«L’Inter è una sicurezza, un meccanismo collaudato: sono gli altri a doversi avvicinare, sinceramente. Il tutto nel segno della continuità che sta dimostrando negli ultimi anni, da quel che era Inzaghi a Chivu oggi. Ah, poi andiamoci piano con le critiche ad Allegri per il Napoli: è Allegri. Il Como? Ha lo stesso allenatore e un concetto chiaro che sta portando avanti con risultati, mentre il Milan mi pare che stia trovando una sua identità. Però ne aggiungo un’altra». Pausa. «Non so se potrà vincere subito ma occhio alla Roma: Gasp al secondo anno sa anche volare, è una squadra che ti fa drizzare le antenne...»