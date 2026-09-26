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Riparte con una brutta sconfitta la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Dopo il ko contro il Belgio all'Olimpico, il ct dell'Italia ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset:

"Siamo dispiaciuti della sconfitta, ma è la prima delle cinque partite. Sapevamo che sarebbe stato difficile, perché il Belgio è una buona squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto così così, il Belgio ha fatto meglio. Nella ripresa abbiamo fatto bene nei primi 25', poi abbiamo concesso quel contropiede e si è chiusa la partita".

Screen TV Rai

"Romano? E' stato bravo, gli errori fanno crescere e a questi livelli si pagano. Ma ha fatto un'ottima partita. Siamo più indietro rispetto al Belgio, che ha giocato il quarto di finale del Mondiale contro la Spagna e che ha perso all'ultimo. Ma lo sapevamo. Mi tengo i 25' del secondo tempo e da lì bisogna ripartire. Sappiamo che dobbiamo lavorare e che ci saranno dei momenti difficili. I fischi? Quando perdi è normale, i tifosi sono dispiaciuti e fischiano. E' anche giusto".

(Fonte: Sport Mediaset)