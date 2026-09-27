«Critiche all'Italia? Sbagliatissime ed esagerate a mio parere. La nazionale è in una fase di restauro. Lo diciamo da mesi, anzi da anni e Roberto ha avuto solo due giorni di tempo per allestire una nazionale che esce da quelle stagioni terribili. Cosa poteva fare di più? Negli ultimi venti anni l'Italia ha centrato un solo obiettivo, l'Europeo del 2021. Vi ricordate chi era il ct?». L'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca parla così del momento della Nazionale e di Roberto Mancini che è tornato a guidarla dopo l'addio del 2023.

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L'ammissione di Mancini

Ha sbagliato e chiesto scusa. Basta però, in questo calcio professionistico dove tutti si fanno i propri interessi direi che è ora di finirla rivangando quella storia. Giudichiamo Mancini se fallirà o centrerà la qualificazione per il prossimo Europeo», la difesa dell'ex portiere che ha condiviso un pezzo di Sampdoria con il CT.

Non nego che abbia delle responsabilità ma ma vado controcorrente: diamo tempo al Mancio, sa quello che fa e correggerà molte cose. Arriverà già la riscossa con la Turchia, Donnarumma migliore in campo contro il Belgio: resta una sicurezza. Ma dico fidiamoci di Mancini, sa cosa fare. Penso insisterà sul 4-3-3. Kean non ha convinto da esterno? Ha la gamba e il duo con Esposito era un esperimento. La Nations League è un miraggio? Vediamo di non fare drammi: chiaro che l'obiettivo sono Europei e Mondiali», ha concluso.

(Fonte: Libero)