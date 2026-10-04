Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita di Nations League contro la Turchia, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Moise Kean non sta bene, lo lasciamo andare a casa stasera. Ci sono tante partite ravvicinate, faremo dei cambi. Pio Esposito in panchina? Le caratteristiche tra lui e Scamacca non cambiano molto, potrebbe anche essere così. Penso che la Turchia sia un'ottima squadra, lì siamo stati solidi e bravi a prendere in mano la partita".

Mediaset

"Domani dipende da noi, ma non sarà una partita così scontata. Stiamo dimostrando di essere solidi, abbiamo giocatori bravi e non vorremmo far soffrire i tifosi. Montella? Resta mio amico anche se vinciamo domani".

(Fonte: Sky Sport)