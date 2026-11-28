Roberto Mancini crede ancora nel talento di NicolÃ² Zaniolo. Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l'ex allenatore dell'Inter e attuale commissario tecnico della Nazionale italiana si Ã¨ soffermato sulle potenzialitÃ del giocatore cresciuto nella Primavera nerazzurra, raccontando anche un retroscena sui suoi primi allenamenti in azzurro.

E lâ€™incompiuto assoluto? Quello sulla cui riuscita avresti scommesso ma che ha deluso?

«Non vado troppo indietro. Io penso che Zaniolo abbia un potenziale importante. Quando lâ€™ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi, oggi per le qualitÃ fisiche e tecniche che possiede dovrebbe essere una star del calcio italianoÂ».

Troppe ne ha fatte. La sua esperienza con la Nazionale, dopo lâ€™ultimo episodio, la consideri esaurita?

«No, io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi puÃ² dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si Ã¨ sempre comportato correttamente, al di lÃ dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornareÂ».

Fonte: Corriere dello Sport.