Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter pensa già al futuro sul mercato e ha messo nel mirino Gustavo Varela ma non solo. Ecco il punto da Gianluigi Longari per Sportitalia: "Varela lo seguono tutti i club italiani, lo va a vedere l'Inter che va a vedere anche Robinson.

Getty Images

Secondo me l'Inter difficilmente a gennaio può andare su Varela perché ha già quattro attaccanti di alto livello, vuol dire che uno sta sempre fuori. Potrebbe pensare di prenotarlo per giugno ma la vedo difficile perché questo sta segnando un gol a partita e vuole cogliere il momento".