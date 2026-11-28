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Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport a Dubai, dove si trova attualmente per le finals del World Legends Padel Tour. Si parte iniziando a parlare di Pio Esposito, che in molti hanno paragonato anche a lui: "Esposito è un grande attaccante, sta facendo bene, ma non bisogna fare paragoni… Io l'ho accostato un po' a Luca Toni perché sono simili. E poi voglio dire una cosa: Pio batterà tra un paio di anni il record di Riva in Nazionale. Ha voglia di migliorarsi, la cosa fondamentale, gioca con dei grandissimi giocatori come Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Barella, questi campioni molto bravi. Se hai voglia di imparare, impari. Dipende quindi da lui, ma mi dicono che ha tanta voglia di migliorarsi e questo è molto positivo".

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"La Lazio sta facendo un campionato incredibile, aveva bisogno di serenità. Gattuso dà carica, parla sempre del gruppo. Poi hanno una partita alla settimana. Sono usciti subito dalla Coppa Italia contro il Mantova, si preparano e non hanno niente da perdere. Scudetto? Io dico Inter, è la più completa. Ma può succedere di tutto. Malen? Va sempre dietro la difesa, Gasp ha scelto bene. Può arrivare a 25-30 gol in campionato, ma Lautaro resta il più completo".