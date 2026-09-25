Intervistato da allroma.it, Amantino Mancini, doppio ex di Roma e Inter, è tornato sulla super sfida dell'Olimpico di sabato scorso, ma non solo
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Intervistato da allroma.it, Amantino Mancini, doppio ex di Roma e Inter, è tornato sulla super sfida dell'Olimpico di sabato scorso, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni:
Che partita è stata quella dell’Olimpico? Si aspettava un avvio così arrembante della Roma?“Contro l’Inter è stata una bella partita, gran primo tempo dei giallorossi, positivo, poi la ripresa dell’Inter è stata importante, fatta bene e quindi risultato giusto. L’avvio della Roma non mi sorprende, la squadra si è rinforzata e Gasperini conosce bene la sua squadra. Non è quindi una novità”.
Invece si aspettava questo inizio di classifica con Roma, Lazio e Inter al comando e se sul mercato si poteva fare qualcosa in più..“Mi aspettavo l’inizio di Roma e Inter così, ma della Lazio no, secondo me Gattuso sta facendo veramente bene, mi sta sorprendendo. Non so se continuerà così, ma faccio i complimenti a Gattuso per ciò che sta realizzando”.
L’Inter ha una grande rosa. Fossi stato Gasperini lo avresti preso Luis Henrique dell’Inter, entrato a gara in cosa con la squadra di Chivu nella sfida dell’Olimpico..“L’Inter ha una grandissima rosa, giocano insieme da tanto tempo. Luis Henrique è un calciatore che mi piace, fossi stato Gasperini lo avrei preso per la Roma, ma non è stato possibile..”
(Fonte: allroma.it)
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