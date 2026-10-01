Le parole del ct dell'Italia alla vigilia del match di Nations League
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Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Nations League contro la Francia: "Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, piena di giocatori straordinari. Ci teniamo a fare bella figura, cercheremo di provarci. Anche quando affronti squadre così forti, non giochi mai per non vincere, sapendo che tutto può accadere in una partita.
Dubbi di formazione? Ancora qualcuno, valutiamo domani mattina nell'ultimo allenamento, dobbiamo vedere come i ragazzi hanno recuperato dalla partita di Bursa. Domani decideremo, vogliamo vedere domani come stanno. Pio o Kean? C'è anche Scamacca. Play? Qualcuno ci giocherà. Tonali? Può essere".
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