«Con il Belgio Ã¨ stata una bella batosta, ma non deve cancellare il percorsoÂ». CosÃ¬ il difensore dell'Arsenal e dell'Italia, Riccardo Calafiori ha parlato della sconfitta contro la Nazionale di Van Bommel e dell'eliminazione degli Azzurri dalla Nations League.

Mediaset

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Â«Dispiace che sia arrivata nell'ultima partita, ma mi tengo strette le belle prestazioni precedenti, la voglia, e l'assenza di paura in campo. Con Mancini ho avuto fin da subito un bel feeling, non parla troppo ma comunica cose importantiÂ», ha detto ancora sulla Nazionale e sul rapporto con l'ex allenatore dell'Inter e oggi ct dell'Italia.

(Fonte: Corriere dello Sport)