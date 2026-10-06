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Ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento a Rimini, Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Vialli è stato molto importante per me, come compagno e dirigente. Qualcosa di speciale. Pensavo sempre a lui quando eravamo a Coverciano, quando siamo andati a Roma, le cose belle si ricordano sempre. Malagò commissario? Felice che le cose siano state portate a termine, credo che sia la cosa più positiva visto che va bene a tutti. Stare con i ragazzi è stato positivo".

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"Quattro partite consecutive così sono veramente valide, non credo che questo sia un format ideale. I giudizi sulla Nazionale? Bisogna avere equilibrio: non era un disastro prima e non è incredibile adesso. E' una squadra giovane, la cosa migliore è avere equilibrio. Complimenti all'Under 21 per i suoi risultati, ci sono tanti ragazzi bravi che arriveranno in Nazionale, questo è sicuro".

(Fonte: Sky Sport)