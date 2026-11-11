Il commissario tecnico della Nazionale tiene tutti con i piedi terra. Si sta generando nuovo entusiasmo attorno alla squadra ma c'Ã¨ ancora tanto da fare

Eva A. Provenzano
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VIDEO FCIN1908 / Mancini scherza: "Raffreddore alla Francia? Se viene a Olise stanotte..."

Â«San Siro tutto esaurito un segnale che i tifosi sono tornati ad amare l'Italia? Noi dobbiamo cercare di fare questo, far dei risultati, cercare di giocare bene sapendo che la strada Ã¨ lunga, non Ã¨ cosÃ¬ semplice. Ora sembra tutto rose e fiori. Ci saranno delle difficoltÃ  e servirÃ  un po' di tempoÂ». Roberto Mancini, ct dell'Italia, alla vigilia della sfida di NL contro la Francia di Zidane ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset.

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«Credo che la Francia farÃ  il suo gioco e cercherÃ  di fare quanto fatto a Parigi. LÃ  avevamo fatto cose buone e cose meno buone, spero che si possa continuare su questa strada e che si possano migliorare le situazioni che in Francia erano andate cosÃ¬ cosÃ¬. Stesso centrocampo di Parigi? Boh, vedremo domattina, forse sÃ¬Â», ha concluso Mancini.

(Fonte: SM)

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