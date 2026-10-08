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Amantino Mancini, ex esterno brasiliano con un passato anche all'Inter, nel corso di un'intervista concessa a Top Mercato ha parlato della possibilità avuta in passato di andare a giocare in Francia: "Dopo quel famoso gol contro il Lione ci fu effettivamente un interesse da parte loro. Il Lione voleva fortemente il mio arrivo. Tuttavia, la trattativa non ebbe seguito e alla fine rimasi alla Roma. Il Marsiglia? Sì. Qualche anno dopo, quando ero all'Inter e giocavo poco, ci fu un interesse del Marsiglia, allenato allora da Didier Deschamps. L'operazione però non si concretizzò. Sarebbe stato bello, mi sarebbe piaciuto giocare in Francia. Ma le trattative non andarono in porto".

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"Ho giocato con tanti francesi, erano tutti ottimi giocatori, ma quello che mi ha colpito di più è Patrick Vieira. La sua qualità tecnica, la sua intelligenza di gioco, la sua conoscenza tattica. È il miglior francese con cui abbia mai giocato. Sono stato molto fortunato a poter giocare con grandi campioni come Francesco Totti, Andrea Pirlo, Patrick Vieira, Zlatan Ibrahimovic e Adriano. Ho avuto il privilegio di giocare con tutti loro ed è difficile metterne uno al di sopra degli altri. Giocatori intelligenti, di qualità, ben al di sopra della media. Sono fortunato, molto fortunato ad aver potuto giocare con loro".