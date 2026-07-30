Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a margine di un evento a Courmayeur organizzato da La Stampa sul calciomercato bianconero. E ha parlato anche della panchina dell'Italia e della scelta del presidente Malagò di affidarla a Roberto Mancini.

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«Alla fine, per guidare gli azzurri, Malagò è andato sulla sua prima scelta: Mancini è un ottimo allenatore, ma non mi è piaciuto come si è comportato con la nostra nazionale», ha sottolineato l'ad e dg della Juventus.

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Secondo me Malagò poteva muoversi meglio, bisogna cercare di costruire ciò che non siamo stati in grado di fare e come Serie A abbiamo suggerito di costruire una federazione come una società, con un presidente e un dt e con un progetto sui giovani con tecnici ed educatori. Mi piacevano le proposte di Maldini e Leonardo, l'importante è non inserire gli amici ma persone capaci. Pirlo? Mi dispiace per lui, capacità o non capacità è stato attaccato in modo molto forte per scelte sbagliate ma sarebbe stato giusto pensarci prima», ha concluso in merito.