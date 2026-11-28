Intervistato dal Corriere dello Sport, Roberto Mancini, ex allenatore dell'Inter e commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato della propria filosofia calcistica, delle difficoltÃ nel valorizzare i giovani italiani e del percorso intrapreso con gli Azzurri. Queste le sue dichiarazioni:

Si dice che tu sia piÃ¹ un selezionatore che un allenatore di club.

«Sono ruoli differenti, ma a me piace fare lâ€™allenatore tutti i giorni perchÃ© in tal modo riesci a incidere di piÃ¹ sulla squadra. Il ct Ã¨ un ruolo bellissimo, potendo avere i giocatori per poco tempo ti costringe perÃ² a trovare altre soluzioniÂ».

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Convocando ragazzi che non avevano ancora frequentato la Serie A hai stravolto il principio che vuole la Nazionale come punto di arrivo e non di partenza.

«Sono stato costretto a farlo, dal momento che in Serie A la presenza degli italiani Ã¨ ridotta al 30 per cento. Una percentuale imbarazzante, non posso fare altro che andare a cercare giovani con potenzialitÃ in grado di crescere. E devo correre dei rischi mettendoli dentro in partite importanti. Ci sono ragazzi con enormi qualitÃ , per esprimerle hanno bisogno di tempo e esperienze. Per me conta lâ€™aspetto tecnico, lâ€™aspetto tecnico Ã¨ quello che mi interessa quando scelgo un giocatore, in un secondo tempo cerco di capire in che ruolo possa rendere meglio. Ma solo il campo puÃ² darmi questa rispostaÂ».

Mancini: "Non c'Ã¨ un sistema di gioco che preferisco ad altri"

«Ãˆ vero. Ho avuto Eriksson, Boskov, Bersellini. E UlivieriÂ».

PerchÃ© ridi? Forse perchÃ© litigaste subito?

«Ero giovanissimo, lâ€™ho avuto due anni alla Sampdoria. Poi in Nazionale Vicini, e Sacchi. Ho appreso qualcosa un poâ€™ da tutti. Non câ€™Ã¨ un sistema di gioco che preferisco ad altri, dipende sempre dai giocatori che alleno. Le soluzioni tattiche le conosco tutte a memoria, io credo di essere nato per fare il calciatore, per il calcioÂ».

Non sei un allenatore dogmatico, nÃ© schiavo delle proprie idee.

«Io do libertÃ , poi parlo con i ragazzi, penso che a certi livelli i giocatori debbano essere lasciati abbastanza liberi di esprimersi. Quando abbiamo costruito la prima Nazionale, in giro non câ€™era nessuno che credesse in noi. Eravamo la settima, ottava in Europa. Dicevano che Verratti e Jorginho non avrebbero potuto giocare insieme e hanno formato un centrocampo fantastico. Siamo stati quattro anni senza perdere una partita, quindi abbiamo costruito, abbiamo giocato bene, molto bene, adesso dobbiamo ripeterciÂ».

Mancini e la sconfitta contro il Belgio

«Ci siamo rimasti male. Allâ€™inizio avremmo firmato per quel percorso, ma quando arrivi lÃ¬ speri sempre di andare avanti. Col Belgio abbiamo perso meritatamente. Ho rivisto il 4-1 per capire le ragioni di una sconfitta del genere. Per 45 minuti non hanno fatto niente piÃ¹ di noi. Due, tre episodi hanno cambiato la partita. Siamo stati un poâ€™ leggeri in certe situazioni difensive. Io credo che risulteranno piÃ¹ importanti e formative le due col Belgio che le due con la FranciaÂ».

Fonte: Corriere dello Sport.