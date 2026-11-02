Luca Marchegiani, ex calciatore e ora commentatore tecnico e opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club' per commentare il derby di Milano tra Milan e Inter, vinto dai rossoneri per 3-1.

"Avevi l'impressione che l'Inter potesse riprenderla, a un certo punto" è la domanda di Caressa a Marchegiani, che espone il suo punto di vista, commentando la stracittadina dei nerazzurri di Chivu.

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"Inter abituata a giocare con i due attaccanti"

"Il primo tempo sì. Il secondo tempo, anzi direi dopo il 3-1, no. E devo dire sinceramente che me la sono spiegata poco questa cosa, perché, insomma, un po' le partite dell'Inter le abbiamo viste tutti dall'inizio della stagione, no? È la sesta volta che doveva rimontare. Una squadra non perfetta, che è andata sotto in alcune situazioni, però in alcune fasi di partita ti dà veramente la sensazione di essere una squadra incontenibile. Ieri, nel secondo tempo, quando c'era ancora il tempo per recuperare. È chiaro che se poi dopo Chivu dice che Esposito e Bonny praticamente avevano dieci minuti di partita, è chiaro che tutte le disquisizioni tattiche non hanno nessun valore. Però secondo me si è visto, a un certo momento, che questa è una squadra abituata a giocare con i due attaccanti. Mancavano proprio, c'era un buco.»