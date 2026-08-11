Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato dal Giorno, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del prossimo campionato e della rosa dell'Inter. Questo il commento dell'opinionista Sky sul mercato dei nerazzurri e sulla favorita per il prossimo scudetto.

«Non ci sono dubbi sul fatto che l'Inter parta ancora davanti a tutte le altre perché ha vinto l'ultimo scudetto e ha la squadra più completa. Altri club stanno cercando di avvicinarsi a Chivu ma spesso l'ultimo passo, quello che serve per colmare il divario, è anche quello più difficile».

L'Inter ha perso Dumfries e poi anche Palestra, che avrebbe dovuto sostituirlo.

«La ricerca continua e tutti si dimenticano che Luis Henrique, che ha giocato spesso la scorsa stagione, non è l'ultimo arrivato e che Diouf si è spesso adattato al ruolo di esterno. Non credo che quel ruolo sia in problema».

E' arrivato solo Stones, di livello elevato.

«E i giovani che sono esplosi la stagione scorsa non li considerate? Sucic, Bonny, Pio Esposito e adesso anche Stankovic possono aggiungere qualcosa in più».

Dietro all'Inter...

«C'è il Napoli, che mi sembra la squadra più pronta per sfidare i nerazzurri. Allegri è troppo bravo per non sfruttare al massimo quello che gli ha lasciato Conte. E a chi non è convinto, ricordo che Max quando ereditato la Juve di Antonio ha vinto cinque scudetti di fila».

La Roma dove la colloca?

«Ho una stima infinita di Gasperini, quindi la inserisco tra quelle che stanno cercano di ridurre il gap che la divide dall'Inter. Quando si sente amato e sostenuto, il tecnico giallorosso esprime il massimo delle sue potenzialità».