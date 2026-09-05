Il commento di Luca Marelli sugli episodi da moviola di Inter-Napoli: focus su Lautaro, sul gol di Thuram e sul contatto Rrahmani-Pio Esposito

Matteo Pifferi
vitiello inter Napoli (1)

FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6

Intervenuto a Dazn, Luca Marelli ha commentato così gli altri episodi arbitrali di Inter-Napoli, oltre al tocco di mano di Lobotka:

"Rrahmani ha rischiato molto nel primo tempo ma lui e Pio Esposito si trattengono a vicenda, ha rischiato perché Rrahmani si è disinteressato del pallone, sarebbe stato oltremodo punitivo fischiare in un verso o nell'altro"

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27
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"Lautaro ha rischiato la prima espulsione della stagione. Non c'è nulla nel contatto con Rafa Marin, si lamenta molto Lautaro e viene giustamente ammonito, proprio perché ha gesticolato platealmente verso Sozza. Due minuti dopo, Lautaro rischia molto perché col braccio sinistro va a contatto con Rafa Marin. Sozza guardava proprio in quella direzione, faccio fatica francamente a capire perché non sia intervenuto, questa bracciata non c'entrava nulla con la partita e non c'era la possibilità di giocare il pallone che era più verso Rafa Marin"

marelli commento tecnico (1)

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"Gol Thuram? Rrahmani, dopo aver rinviato il pallone di testa, rimane a terra. Non c'è contatto con nessuno, solamente un contatto col pallone. In queste circostanze non è necessario interrompere il gioco, soprattutto se nell'immediatezza viene segnata una rete. In caso di contrasto, l'arbitro avrebbe dovuto fermare l'azione, in questo caso non è necessario anche se il giocatore è nell'area piccola.

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