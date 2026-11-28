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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Genoa 4-0, Luca Marelli ha parlato così degli episodi del match:

"Al 24' c'è un episodio che riguarda Diouf, che respinge il pallone in qualche maniera, tra petto e braccio. Per fugare ogni possibilità di recriminazione, il braccio è aderente al corpo, in ogni caso non è punibile"

Rigore Barella-Otoa

"Questa è una macchiolina sulla designazione di Ayroldi, era in buona posizione ma non so se avesse avuto la visuale perfetta. Il contatto è minimo, non c'è neanche un movimento del difensore verso il giocatore dell'Inter, il rigore è molto leggero. Non è stato chiamato il check VAR perché il contatto c'è stato e rimane la decisione di campo, è un rigore molto generoso"

Gol annullato

"Lo precisiamo ogni volta perché si leggono e sentono certe teorie: il fuorigioco di Dimarco sarà di 6-7 cm, ma questo episodio ci serve per rimarcare che l'immagine del SAOT non viene scelto dai varisti ma automaticamente dalla macchina"