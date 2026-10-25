Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Fiorentina 2-1, Luca Marelli ha parlato così degli episodi da rigore con Thuram protagonista:

"Osservate Valdepenas: per quanto Thuram si aiuti anche lui con le mani ed entrambi si trattengono, Valdepenas perde il contatto con la palla e impedisce a Thuram di andare sul pallone. La trattenuta è un chiaro fallo, l'ammonizione è corretta per comportamento antisportivo di una trattenuta prolungata"

Rigore su Viery-Thuram

"Questo episodio ci deve attirare l'attenzione: è un rigore chiaro, Thuram salta Viery sotto gli occhi dell'arbitro, Viery ha un atteggiamento rassegnato, sa di aver commesso un fallo. Questo è un rigore chiaro, Mariani era in controllo, diciamo spesso che se un arbitro vede un episodio è inutile l'intervento del VAR, questo è un rigore al 100%, il VAR deve intervenire. L'abbiamo già visto in Lazio-Parma con Frattesi, l'asticella alta va bene ma non bisogna esagerare. Il VAR che non interviene è un errore, la prestazione di Mariani è positiva togliendo questo episodi, gli errori capitano. Mi lascia perplesso che il VAR vede e non interviene, vorrei capire perché Fabbri non è intervenuto, è un errore evidentissimo, questo episodio non può passare"

Dragusin-Thuram

"Il fallo si conclude prima della battuta dell'angolo. Se l'arbitro avesse fischiato il rigore e la trattenuta c'è sarebbe stato revocato perché la palla non era in gioco"