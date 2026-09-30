Pasquale Marino, ex allenatore tra le altre del Catania, ha parlato di Nazionale, ma non solo
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Intervistato da TMW, Pasquale Marino, ex allenatore tra le altre del Catania, ha parlato di Nazionale, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni anche sulla lotta scudetto:
"La vittoria contro la Turchia, in una partita giocata in maniera ottima, comincia a far intravedere un po' di luce. In poco tempo non si possono fare miracoli, ma l'Italia ha fatto una grandissima partita".
La Roma può insidiare l'Inter?"Conoscendo Gasperini la Roma resisterà. Ha allargato l'organico, ora è al completo, possono alternarsi. Poi la fisionomia di gioco è ben delineata. E ci sono calciatori come Malen e Dybala che sono sempre determinanti".
(Fonte: TMW)
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