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Intervistato da TMW, Pasquale Marino, ex allenatore tra le altre del Catania, ha parlato di Nazionale, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni anche sulla lotta scudetto:

Getty Images

"La vittoria contro la Turchia, in una partita giocata in maniera ottima, comincia a far intravedere un po' di luce. In poco tempo non si possono fare miracoli, ma l'Italia ha fatto una grandissima partita".

Gasperini e Lautaro si erano salutati anche prima del fischio d'inizio (Getty Images)

La Roma può insidiare l'Inter?

"Conoscendo Gasperini la Roma resisterà. Ha allargato l'organico, ora è al completo, possono alternarsi. Poi la fisionomia di gioco è ben delineata. E ci sono calciatori come Malen e Dybala che sono sempre determinanti".

(Fonte: TMW)