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Il Manchester City è stato ritenuto colpevole dalla Premier League di tutte le 114 imputazioni in merito a presunte violazioni finanziarie fino al 2019. Bilanci gonfiati, falsi, operazioni fittizie che hanno inevitabilmente alterato i conti del club inglese (che ora rischia grosso) e che, tra l'altro, gli hanno permesso di fare acquisti che probabilmente non avrebbe potuto finalizzare. Compresi alcuni calciatori (per la precisione cinque: Ederson, Stones, Bernardo Silva, de Bruyne e Gundogan) che erano in campo nella finale di Champions League di Istanbul nel 2023 contro l'Inter, poi vinta grazie a un gol di Rodri. Ecco la lista dei più importanti acquisti fatti dal Manchester City nel periodo incriminato.

(Fonte: Gazzetta.it)

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