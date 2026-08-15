VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Intervistato da La Stampa, Giancarlo Marocchi ha parlato così della Serie A, ad una settimana dall'inizio del campionato:

"Se è l'Inter la squadra da battere? Sì. Ha vinto dopo aver cambiato allenatore e sembrava a fine ciclo, Chivu è stato quello più bravo. Ora non ha nemmeno quelle difficoltà"

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Ha già una griglia di partenza?

"A Ferragosto è impossibile ma dico Inter favorita. Poi metto il Como in alto perché Fabregas è bravissimo e continua a inserire giocatori di cui hanno bisogno. Per il resto vedo Milan, Juve, Roma e Napoli in seconda fila, Bologna, Fiorentina e Atalanta in terza"

Qual è stato per ora il colpo dell'estate?

"Dico Alajbegovic, perché giovane e porta con sé anche un significato considerando il suo impatto nel playoff con la Bosnia. Poi è un colpo in controtendenza, in Serie A è arrivato un talento che volevano tutti anhce nel resto d'Europa"