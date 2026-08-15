Stones stasera contro il Betis farà l'esordio con l'Inter: La Gazzetta dello Sport svela il progetto di Chivu per il difensore

Matteo Pifferi
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Questa sera, in quel di Bari, ci sarà l'esordio di Stones con la maglia dell'Inter, nell'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato, proprio tra sette giorni a San Siro contro il Monza.

Inter Stones

In molti sono curiosi di vedere quanto spazio avrà l'ex City, sia stasera - non dovrebbe partire titolare - ma anche durante tutta la stagione. La Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio il progetto di Chivu:

"Stones inizia quindi l’avventura con un preciso progetto, pensato di concerto con Christian Chivu, un tempo difensore di simile qualità: l’inglese non è arrivato per giocare cinquanta partite, né per essere spremuto tra campionato, Champions e coppe, ma andrà gestito per alzare il livello al momento opportuno.

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Tra l’altro, il Mondiale da protagonista ha tolto i dubbi che le ultime stagioni avevano lasciato sul fisico: sembrerebbero superati i problemi muscolari che gli hanno tolto continuità e lo hanno costretto a un lungo stop tra dicembre e febbraio. Insomma, la scommessa nerazzurra non sta certo nella quantità, ma nella qualità che il tempo non ha tolto a John: letture, tecnica con la palla, freddezza da vendere"

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