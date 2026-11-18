Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ospite dello Sport Industry Talk del Corriere della Sera, il presidente Beppe Marotta ha parlato dei problemi del calcio italiano:

La storia dell'Italia, della FIGC ha dalla sua un palmarès ricco di successi e quindi una storia che ci rappresenta degnamente nel mondo. Tre titoli di campione del mondo non sono pochi. Evidentemente in questo periodo diciamo definiamolo un po' un periodo di involuzione, non abbiamo più partecipato agli ultimi mondiali e quindi questo è sicuramente un dato che ci deve far riflettere. Ma l'analisi sarebbe ampia. Il fatto che nel dopoguerra le squadre che andavano di moda erano quelle latine e soprattutto quelle danubiane, quindi l'Ungheria, la Cecoslovacchia, perché allora era la Cecoslovacchia, l'Austria. Dopodiché oggi vediamo che anche le squadre cosiddette parlo delle nazionali e poi anche dei club, cuscinetto, quelle che nella Champions sono terza e quarta fascia, oggi sono molto cresciute. Sono cresciute per due motivi secondo me. Hanno creato un modello dal punto di vista proprio calcistico, didattico allenatori sicuramente di grande prestigio. Secondo che hanno potuto attingere anche al reclutamento, quindi un bacino di reclutamento attraverso il fatto di tesserare i giocatori più facilmente rispetto all'Italia. Sono riusciti comunque a creare uno zoccolo duro di ragazzi e abbiamo visto il Belgio che veramente oggi sono all'altezza dei maggiori campioni in Europa, non a caso. Nel Belgio ci sono giocatori che giocano nelle più prestigiose squadre italiane. Prendiamo ad esempio la Svizzera. La Svizzera tra noi e la Svizzera c'era sicuramente un gap. Io ricordo che quando ero bambino abitando a Varese conoscevo abbastanza bene i giocatori della Svizzera, quantomeno quelli che erano nel canton Ticino. Bene, nella squadra di quel tempo era un portiere che nella vita normale faceva il postino. Oggi è impensabile una cosa del genere.

Quindi questo dimostra come anche il calcio si è evoluto, così come nella Champions League. Ci sono squadre come il Bodo per esempio che abbiamo affrontato l'anno scorso che oggi sono delle squadre che mettono in difficoltà anche i più grandi club. Quindi la difficoltà dell'Italia calcistica non nasce solo dal fatto che noi stessi siamo un attimino scesi di valore e di qualità, ma che le altre sono salite. Quindi la competitività va anche vista da questo punto di vista. Non a caso siamo stati eliminati negli ultimi due qualificazioni da squadre come la Macedonia e la Bosnia.

Per quanto riguarda l'appeal che il mondo della Serie A, o quantomeno il calcio d'élite dell'Italia, può dare sicuramente lo dà. Il fatto anche qui storico è che soprattutto nel Nord Italia, quindi Lombardia, Veneto, Piemonte, non c'è più quell'imprenditoria che c'era nel dopoguerra. Quindi sono venuto a mancare i cosiddetti mecenati, cioè quegli imprenditori che rivolgevano l'attenzione alle società calcistiche delle loro città e caso ultimissimo di Milano con Berlusconi e Moratti. E meno male dico che sono arrivati proprietari stranieri perché se non ci fossero state proprietà straniere, la maggior parte delle squadre sapete sono dei fondi, evidentemente il nostro calcio sarebbe ancora più in difficoltà. È evidente che le proprietà straniere vengono in Italia dopo che magari in alcuni casi hanno potuto valutare l'approccio con la Premier League che è il campionato diciamo più importante, ma lì i valori anche di acquisto dei club è nettamente superiore al nostro, per cui di ripiego poi vengono in Italia.