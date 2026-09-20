Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da SportMediaset, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ricordato così Sandro Mazzola, scomparso nella notte di ieri: "Mazzola è un pezzo della leggenda dell'Inter: ha indossato una sola maglia un'intera vita dedicata al club. Ha contribuito a scrivere pagine straordinarie della Grande Inter di Herrera e Moratti.

Getty Images

Noi abbiamo l'obbligo di preservare la memoria di quest'icona: dobbiamo necessariamente trasmettere quei valori ai ragazzi del settore giovanile. I ricordi possono essere due: ha svolto anche l'attività da dirigente. Da calciatore io ero piccolo ma ricordo la vittoria della seconda Coppa dei Campioni, ho assistito dalla tribuna: poi da collega quando lui era dg io a Venezia avevo negoziato con lui Alvaro Recoba".