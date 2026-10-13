La Champions League torna protagonista a San Siro, dove l'Inter affronta il Club Brugge in una sfida che mette in palio punti importanti per il cammino europeo dei nerazzurri che devono rialzare la testa dopo la sconfitta maturata al Bernabeu nel primo turno. A pochi minuti dal calcio d'inizio, i protagonisti della sfida analizzano il momento della squadra e le insidie del confronto ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di Pepo Martinez: "Sarà importante partire bene dal primo minuto, dobbiamo stare attenti, loro hanno qualità ma se facciamo le cose per bene abbiamo possibilità di vincere questa gara. I miei difensori? Siamo una squadra con tantissimo valore, dobbiamo cercare di lavorare soprattutto sulla fase difensiva per partire da li, siamo consapevoli della nostra forza"