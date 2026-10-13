Dove vedere in tv Inter-Club Brugge, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27.
VIDEO FCIN1908 / CL, l'Inter si allena. Chivu scherza con Thuram
Inter-Club Brugge, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 13 ottobre alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
Qui le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa
Getty Images
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Club Brugge sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:45. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
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