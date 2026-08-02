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Josep Martinez, portiere dell'Inter, nel corso dell'intervista silasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Nazionale: "Più che un obiettivo è un sogno. Se saprò affermarmi nell'Inter avrò qualche possibilità, perché no? Però i portieri della Spagna sono fenomenali. Imigliori del mondo insieme a Donnarumma che abbiamo affrontato a Hong Kong".

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Il ciclo della Spagna è destinato a durare?

"Lo spero e non mi sorprenderei, perché da noi tutto parte dalla mentalità. Non è soltanto questa generazione a funzionare. Nei tessuti federali c'è una grande attenzione alla base, ai momenti in cui i ragazzi vanno formati. Tutte le squadre giovanili sono educate a giocare sempre nello stesso modo. Questo consente a chi si affaccia alla nazionale maggiore di non soffrire di vertigini".