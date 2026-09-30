Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da TMW, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato la vittoria dell'Italia in Nations League contro la Turchia:

Getty Images

"L'Italia? Ottima prestazione, ottimo atteggiamento. Un primo tempo giocato alla grande, hanno approcciato con voglia e determinazione e quindi un plauso va a coloro che hanno approcciato bene alla gara".

Getty Images

Più meriti all'Italia o demeriti alla Turchia?

“Voglio dare i meriti all’Italia. Perché ha fatto delle giocate importanti e i gol sono stati dettati da buone azioni. Però con altrettanta onestà bisogna riconoscere che la Turchia è stata inguardabile. Guardando Celik Spalletti avrà messo le mani sulla testa. L’unico giocatore importante è Guler che ha cercato di dare la sveglia a questa squadra, ma da solo non è bastato".

(Fonte: TMW)