Intervistato da TMW, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato la vittoria dell'Italia in Nations League contro la Turchia
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Intervistato da TMW, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato la vittoria dell'Italia in Nations League contro la Turchia:
"L'Italia? Ottima prestazione, ottimo atteggiamento. Un primo tempo giocato alla grande, hanno approcciato con voglia e determinazione e quindi un plauso va a coloro che hanno approcciato bene alla gara".
Più meriti all'Italia o demeriti alla Turchia?“Voglio dare i meriti all’Italia. Perché ha fatto delle giocate importanti e i gol sono stati dettati da buone azioni. Però con altrettanta onestà bisogna riconoscere che la Turchia è stata inguardabile. Guardando Celik Spalletti avrà messo le mani sulla testa. L’unico giocatore importante è Guler che ha cercato di dare la sveglia a questa squadra, ma da solo non è bastato".
(Fonte: TMW)
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