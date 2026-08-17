VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

Giocondo Martorelli, agente e operatore di mercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW. Di seguito le sue dichiarazioni:

Chi è favorito per la vittoria del campionato?

“L’anno scorso per rispetto alla società e alla squadra che aveva vinto la stagione precedente avevo messo un minimo avanti il Napoli sulle altre. Oggi l’Inter è favorita per lo stesso motivo, credo che sarà lotta a due con gli azzurri ancora una volta”.

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Chi farà ancora il colpo di mercato?

“Credo che la Juventus non abbia ancora finito il mercato”.

Dove arriverà questa Fiorentina?

“La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti importantissima cercando di colmare le lacune nei vari reparti e quest’anno sarà competitiva e se la giocherà per centrare un posto importante in Europa. […] Dalla campagna acquisti condotta, penso che l’Europa sia il traguardo minimo”.