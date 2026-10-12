L'Inter di Cristian Chivu secondo Beppe Bergomi. Così a Sky Calcio Club l'ex difensore ha parlato dei nerazzurri dopo la vittoria di sabato contro il Parma:

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“Se domani l’Inter dovesse fare una finale, la formazione la sai. La mezzala sinistra per dire è Zielinski per me. Faccio una mia analisi ora: l’Inter potrà fare sempre queste rotazioni. Inzaghi ruotava più in Champions che in campionato.

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Cos’è cambiato però quest’anno? La linea difensiva è più alta. Poi cambia lo status della terza punta: non è più il ragazzino Pio Esposito, ora è un terzo titolare. Per come sta in campo, per come interpreta la gara. Sta fuori Lautaro, può stare, non dico che deve, ma può. E i tre inglesi ancora non hanno dato nulla. Ancora più rotazioni dovrà fare Chivu.

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Ieri emblematico il recupero palla: la riaggressione feroce. L’unico cambio è la titolarità di Diouf. Quando ha palla lui crea qualcosa, è un qualcosa che l’Inter non aveva”.