A Sky Calcio Club, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Parma.

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“Per avere il controllo in alcuni momenti, Diouf è tanta roba. Punta, sterza, fa i cambi venendo dentro al campo col suo mancino… E mancano ancora Spence e Curtis Jones. Il centrocampista è uno da riaggressione, per riprendere la palla velocemente.

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Spence è un bel cavallo, se si disciplina un po’… giocava un calcio selvaggio al Tottenham. Per fisicità e tecnica, può diventare un giocatore importante. È come se staccasse quando deve fare la cosa decisiva. Ma in questo ambiente può farlo perché si lavora bene, tutti fanno cose concrete. Se non migliori con la metodologia Inter, prima che metodologia Chivu… questa società è perfetta. L’Inter ha una rosa bella piena, importante”.