GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Yanis Massolin in estate ha lasciato l’Inter per approdare al Cagliari. Proprio domenica 11 ottobre è arrivato l’esordio dal 1’ con la maglia dei sardi nel match contro la Juventus: Fabio Pisacane lo ha scelto dall'inizio contro i bianconeri. Ma l’Inter a che condizioni lo ha ceduto?

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Il centrocampista francese classe 2002, arrivato ad Appiano Gentile dal Modena, si è trasferito in Sardegna con una formula che permette al Cagliari di valutarlo durante la stagione e all’Inter di mantenere il controllo sul suo futuro. Massolin si è trasferito in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il club rossoblù potrà acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione versando 7 milioni di euro.

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A quel punto, però, l’Inter avrà la possibilità di riportarlo immediatamente a Milano esercitando la clausola di recompra fissata a 8,5 milioni. In pratica, nel caso in cui decidesse di riprendersi il giocatore, il costo effettivo dell’operazione per i nerazzurri sarebbe di 1,5 milioni.

C’è poi un altro dettaglio inserito nell’accordo. Qualora Massolin venisse riscattato dal Cagliari e rimanesse in Sardegna, l’Inter conserverebbe comunque una percentuale del 10% sulla futura rivendita del centrocampista. Una struttura che consente quindi ai nerazzurri di lasciare spazio al giocatore per crescere e trovare continuità, senza perderne completamente il controllo