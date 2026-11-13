Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro parla del campionato italiano partendo dalla grande e inaspettata partenza della Lazio: "È una meravigliosa realtà, una grande sorpresa. Le va riconosciuto e lo faccio con grande piacere".

Una sorpresa che non... sorprende più.

«Siamo quasi a un terzo di Serie A e Gattuso ha fatto dare il 120% a diversi giocatori: Isaksen, Taylor, Noslin... La qualità è veramente elevata, queste prime 11 partite non sono un caso. Non me la sento di dire che lotterà per lo scudetto, ma mi farebbe molto piacere se ci fosse una grande sorpresa: potrebbe essere che lo scudetto lo vince una romana e non l’Inter».

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Include quindi anche la Roma...

«È l’altra realtà che mi sta piacendo di più, perché regge nonostante l’infortunio di Dybala e qualche altra tegola. Regge perché Gasperini manda a quel paese chi gli dice di gestire, di non giocare alla Garibaldina, di snaturare la sua realtà quando vince 2-0: chi solleva queste critiche non capisce che la Roma riesce a reggere i primi posti proprio perché ha la mentalità giusta che deriva anche dal giocare sempre nella stessa maniera. Se si tirasse indietro diventerebbe un’altra cosa, non riuscirebbe a fare quanto fatto fino a ora. Poi però c’è la solita Inter...».

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Che peso dà agli alti e bassi vissuti dai nerazzurri?

Ovvero?

«Li hanno risolti molto bene, perché l’unico scivolone grosso è stato col Milan. L’Inter è la più forte e se regge nei punti chiave dovrebbe vincere con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Però Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Bastoni, Barella e Dimarco devono tenere il livello altissimo di questi ultimi anni. Se questi giocatori continuano ad avere la mentalità vincente, l’Inter arriva fino in fondo dappertutto perché ha un grande organico. Però una cosa non è andata bene».«La perdita di Ausilio. È vero che i dirigenti non fanno i gol, però chi sa fare il proprio lavoro di direttore sportivo mantiene l’equilibrio all’interno dello spogliatoio, nei rapporti tra la società, i giocatori e gli agenti: contratti, decisioni, chi va a parametro zero, chi vendi, chi compri... Ausilio è un maestro. L’Inter un po’ di problemini li ha avuti, forse la perdita di Ausilio è stata un errore, visto quello che l’Inter ha ottenuto con lui. Vedremo, lo dirà il futuro».

(Gazzetta dello Sport)