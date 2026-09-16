Le parole di Mauro sulla Juve e sugli obiettivi dei bianconeri

Andrea Della Sala
Vitiello

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juve Massimo Mauro ha parlato della squadra di Spalletti e dell'Inter di Chivu

Quante colpe ha Spalletti ?

«È l’allenatore ed è il responsabile, ma quando ci troviamo di fronte a situazioni come quella dell’altra sera io dico sempre che sono i giocatori che vanno in campo».

Il bel gioco visto all’inizio con Spalletti è regredito?

«Il primo tempo della Juve non è stato bello, ma nemmeno cattivo: non ha preso un tiro in porta e ha avuto due chance. Quella di Koop, per esempio: sembra si sia preoccupato di far arrivare il pallone in porta più che di voler fare gol...».

Mauro

Mauro Pressing

Spalletti potrebbe rischiare l’esonero se le prossime due partite contro Nec e Atalanta non dovessero andare bene?

«Spero di no, mi rifiuto di pensarlo. La Juve è un’altra cosa, non può diventare come le altre squadre che cambiano in continuazione: ha già fatto troppo con Motta, Giuntoli, Tudor e Comolli. Basta. Io penso che sarebbe sbagliato, perché Spalletti è un grande allenatore. Chiaramente la sua Juventus deve diventare presto squadra. E per questo c’è bisogno di tempo, ma pure di risultati. Luciano deve trovare il modo di tornare a vincere in breve tempo, perché alla Juve è così: non è che puoi dire “ci prendiamo un mese di tempo, facciamo tre pareggi e una sconfitta, ma alla quinta partita torniamo a vincere”. Se perdi altre due partite succedono i problemi...».

Lo scudetto manca da 6 anni...

«I tifosi si possono mettere l’anima in pace: l’Inter è avanti un anno luce. Un altro mondo».

A Torino molti vorrebbero il ritorno di Conte.

«Capisco i tifosi ed è chiaro che se uno viene chiamato dalla Juve è dura rinunciare. Però mi sembra ingeneroso nei confronti di Spalletti parlare di Conte».

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