Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni
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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Rimanere ancora fuori dalla Champions sarebbe una tragedia sportiva per la Juventus. E non restarci sarebbe un danno ugualmente grande per il Napoli. È ancora presto. Ma dovesse verificarsi il peggio, io manderei a casa tutti, calciatori e allenatori».
La Juventus riprende il campionato dal settimo posto e a -6 punti dalla quarta piazza Champions del Milan, il Napoli è decimo e a - 9. Previsioni?Servirebbe la palla di cristallo... Ci sono ancora tantissime partite, sei punti sono un margine recuperabile e anche i nove del Napoli non sono impossibili».
Però…Spalletti dal primo giorno a Torino ha sempre sostenuto che la Juventus avrebbe dovuto partecipare alla lotta per lo scudetto, poi vince solo uno e i bianconeri non sono la squadra più forte. Il problema è che la Juventus ha già abdicato a novembre per il titolo. È la realtà ed è tristissima».
Stupito dal ritardo del Napoli?In estate mi sarei immaginato il Napoli in lotta con l’Inter per lo scudetto, con Juve e Milan subito dietro. I bianconeri non hanno individualità di livello in questo momento. È il risultato delle strategie sbagliate delle ultime stagioni: quando spendi più di quaranta milioni per Openda... Speriamo che Carnevali abbia il tempo per sistemare le cose».
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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