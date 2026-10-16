Si parla di portieri a Radio Sportiva e, in particolare, dell'ennesimo errore commesso da Josep Martinez
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Si parla di portieri a Radio Sportiva e, in particolare, dell'ennesimo errore commesso da Josep Martinez nella partita di Champions League contro il Bruges.
Queste le considerazioni nette di Andrea Mazzantini, ex portiere con un passato in nerazzurro tra il 1996 e il 1999:
"Martinez non è da Inter. Anche io ho fatto discrete cose in squadre di provincia, ma nelle big ci vogliono altri portieri. E' un buon portiere di provincia, ma non da Inter. Non è all'altezza".
(Fonte: Radio Sportiva)
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