Si parla di portieri a Radio Sportiva e, in particolare, dell'ennesimo errore commesso da Josep Martinez

Marco Macca
Episodio 26_ Guarro e Pace

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Si parla di portieri a Radio Sportiva e, in particolare, dell'ennesimo errore commesso da Josep Martinez nella partita di Champions League contro il Bruges.

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Queste le considerazioni nette di Andrea Mazzantini, ex portiere con un passato in nerazzurro tra il 1996 e il 1999:

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"Martinez non è da Inter. Anche io ho fatto discrete cose in squadre di provincia, ma nelle big ci vogliono altri portieri. E' un buon portiere di provincia, ma non da Inter. Non è all'altezza".

(Fonte: Radio Sportiva)

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