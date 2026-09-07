Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Kylian Mbappé ha parlato così alla vigilia del match contro l'Inter in Champions League, esordio in Champions per il Real:

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"Per me è una responsabilità essere il centravanti del Real Madrid perché è il club con più Champions League nella storia, quindici, è sempre un piacere perché per me è stato un sogno ma bisogna godersi i momenti perché siamo umani, abbiamo passione per il calcio, giochiamo le partite nel modo migliore possibile e ciò che vogliamo è solo essere in campo"

Cosa hai pensato quando hai visto l'Inter al sorteggio e cosa pensi dopo averla vista in Serie A?

Getty Images

"Ho pensato solo a Marcus Thuram! Ci ho parlato… Perché siamo molto amici da tantissimi anni, abbiamo vissuto tantissime cose insieme, abbiamo anche scherzato sulla partita, ho pensato più lui che all'Inter"

Da piccolo tifavi Milan?

"Sì sì è vero, a me piaceva il Milan, io preferisco il Milan"

Manca un gol in Champions per prendere il quinto posto all-time dei marcatori

"Non penso al quinto posto ma al primo e per arrivarci devo segnare molti gol. Ogni volta che faccio gol mi avvicino alla storia però ora penso alla partita di domani. Sarà un piacere se riesco a fare gol perché significa che avremo passato una grande notte e avremo vinto ma non è qualcosa che penso prima di entrare in campo. Io penso solo al Real Madrid"

141 gol di Ronaldo?

"C'è molta strada da fare (ride, ndr)"