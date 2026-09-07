Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato così di Inter in vista della sfida contro il Real Madrid:

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"L'Inter può fare risultato, perché arriva da una bella vittoria in rimonta col Napoli. Non che avesse bisogno di certezze, avendo vinto il campionato e la Coppa l'anno scorso ma la vittoria col Napoli fa morale.

La reazione tecnica ma anche di carattere vale tanto e ti porta a giocare una prima giornata con la mente libera, anche se le stelle del Real Madrid sono un pericolo ma l'Inter può assolutamente fare la sua figura"

Vedi qualcosa di Mourinho in Chivu?

"Poco. Chivu appartiene ad un'altra generazione e ad una visione del calcio completamente diversa da quella di Mourinho ma la sua carriera da allenatore fin dall'inizio abbia giovato dagli insegnamenti di Mourinho. Quando hai un allenatore come Mourinho, non puoi non apprendere qualcosa, soprattutto per la gestione del gruppo. Chivu intende il calcio in maniera diversa, credo e immagino però dalla gestione mourinhana Chivu ha appreso qualcosa"