Intervistato da DAZN prima della sfida contro il Monza, Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così del futuro di Oumar Solet
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Intervistato da DAZN prima della sfida contro il Monza, Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così del futuro di Oumar Solet, trattato anche dall'Inter.
"Al momento gioca titolare, lui sta dando sempre il massimo in allenamento: sta giocando al massimo ed è importante in entrambe le fasi di costruzione della nostra squadre. Credo resterà con noi, ho tanta esperienza con lui".
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