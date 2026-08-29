VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Mai fatto nulla con Nico Paz, ecco perché! Su Solet e Chalobah…”

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Intervistato da DAZN prima della sfida contro il Monza, Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così del futuro di Oumar Solet, trattato anche dall'Inter.

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"Al momento gioca titolare, lui sta dando sempre il massimo in allenamento: sta giocando al massimo ed è importante in entrambe le fasi di costruzione della nostra squadre. Credo resterà con noi, ho tanta esperienza con lui".