Ad inizio estate il futuro di Benjamin Pavard sembrava scritto: dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, il francese sembrava destinato a lasciare l'Inter per iniziare un'altra esperienza altrove.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Sin dall'inizio della pre-stagione, però, Pavard ha provato a convincere Chivu e il gruppo ad avere una seconda chance che è prontamente arrivata. Durante le amichevoli e la tournée estiva, il francese si è messo in luce, con prestazioni di livello con tanto di gol contro il Manchester City.

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"Strana la vita: a fine agosto 2025, dopo una discussione interna, Pavard aveva chiesto con forza la cessione e si accasò in prestito al Marsiglia mentre l’Inter si rivolse in tutta fretta al Manchester City per assoldare Akanji. Non riscattato dai francesi, anche a causa dello stipendio da quasi 5 milioni netti, Benjamin è rientrato ad Appiano Gentile con la missione di trasferirsi altrove.

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La società in effetti ha cercato più volte di venderlo e infatti ha trattato per settimane il possibile sostituto, il Cuti Romero, che alla fine è passato dal Tottenham all’Atletico Madrid. Ma già durante il ritiro in Germania, Pavard aveva dimostrato un atteggiamento molto diverso nei confronti di Chivu e dei compagni. Anche durante la tournée, tra Hong Kong e Perth, era sembrato uno dei calciatori più brillanti e coinvolti del gruppo, non solo per il gol segnato nell’amichevole contro il Manchester City. Voleva meritarsi una nuova occasione nell’Inter e l’ha detto chiaro e tondo all’allenatore. Ed è stato accontentato. Salvo inconvenienti dell’ultim’ora, ritroverà un posto in squadra a Cagliari.

È un nuovo inizio per Benjamin, detto Benji, che ha un curriculum da grande difensore e l’esperienza dei 30 anni ma pure lo spirito di un ragazzino emergente. Il primo settembre chiude il mercato: ma quest’anno la scadenza non lo riguarda", scrive La Gazzetta dello Sport.