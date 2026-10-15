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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Salisburgo-Milan 0-4, l'allenatore rossonero Ruben Amorim ha commentato la vittoria della sua squadra in Europa League con queste dichiarazioni:

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"In altre partite abbiamo avuto più controllo. Oggi abbiamo messo tanta densità in area, ma abbiamo avuto partite migliori, anche se si guarda sempre solo il risultato. Abbiamo tante cose da migliorare, ma comunque è una bella serata e ci portiamo a casa questa serata. Cissé? Non mi deve nulla, merita lo spazio che ha per quello che sta facendo, è esplosivo. Può migliorare a livello fisico e non solo, ma stasera tutti i complimenti vanno a lui".

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"Stasera abbiamo rischiato qualcosa, in altre occasioni siamo stati più squadra. Credo nei giovani e fanno parte di questa rosa. L'unico modo per essere competitivi in tutte le competizioni è ruotare e far giocare tutti. Se avessimo perso oggi, so già cosa si sarebbe detto. Il mio compito è fare il meglio per il Milan. Ora la concentrazione è per la partita contro l'Atalanta. Credo in loro e con queste partite aumentano la fiducia in loro stessi e questo vale anche per i giovani, ma anche per calciatori come Loftus-Cheek. Camarda? Deve migliorare in termini di esplosività, ci stiamo lavorando. Sa che ha le possibilità, dentro l'area sa già tante cose".

(Fonte: Sky Sport)