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L'allenatore del Milan, Ruben Amorim, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria dei rossoneri a San Siro contro il Venezia per 2-0.

DAZN

Ecco le sue dichiarazioni:

Getty

"Avevo detto che sarebbe stata una partita difficile, perché tutti si aspettavano una gara facile dopo la partita di Torino. Questa partita ci dimostra che abbiamo ancora tanto da lavorare. Abbiamo sofferto nelle transizioni, ma anche creato tante occasioni. Abbiamo vinto e questo è importante per i nostri obiettivi".

"Dobbiamo migliorare la maniera in cui attacchiamo l'area, soprattutto sui cross. I nostri difensori non devono essere spettatori non paganti, ma devono già preparare la transizione. E' un lavoro difficile, ma devono restare alti. Abbiamo tanto da fare, ma non è facile giocare in questo meraviglioso stadio. A volte si ottengono vittorie belle, altre meno. Ma è importante comunque vincere. Goncalo Ramos? Il mio primo pensiero non sono i gol che deve fare, anche se ovviamente l'abbiamo pagato tanto affinché segni. Oggi è stato prezioso in pressione, nel modo in cui si è connesso con la squadra".

(Fonte: DAZN)