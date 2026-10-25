Il tecnico dopo il 2-0 di Udine: “Nelle ultime settimane praticamente non ci stiamo allenando”. Poi elogia i giovani: “Devono garantire il futuro del Milan”
L'allenatore del Milan, Ruben Amorim, ha parlato a DAZN dopo il successo per 2-0 al Bluenergy Stadium di Udine. Il tecnico portoghese ha analizzato la vittoria dei rossoneri.
“Sono felice per i giocatori e orgoglioso. Dicevamo di voler essere competitivi fin da subito e l’abbiamo dimostrato. Sono veramente contento e orgoglioso per la squadra, ora dobbiamo pensare alla prossima”.
La crescita dei giovani“Credo che sia impossibile con questo calendario al momento. Tutti hanno infortuni. Quindi tutti i calciatori devono essere pronti. Il mio lavoro non è solo vincere, ma è anche garantire un futuro al Milan. Abbiamo un sacco di infortuni, questi giocatori mi hanno dimostrato di essere pronti a gestire la pressione di giocare per questo club. Sono davvero felice, quando sono in campo voglio io sono il responsabile e voglio che facciano bene”.
Amorim sui miglioramenti del Milan“Dobbiamo lavorare su tante cose. Ma sono orgoglioso perché non abbiamo avuto tempo di lavorare su cosa non è andato nell’ultima partita. Praticamente non abbiamo avuto modo di lavorare sul campo ma solo in video. Se devo dire la verità nelle ultime settimane praticamente non ci stiamo allenando, quindi sono veramente orgoglioso”.
Chi vince il Pallone d’Oro“Non ne ho idea. Se non è un giocatore del Milan non mi interessa. Sto pensando a chi sopravvivrà per giocare ancora fra due giorni. Se non è un giocatore del Milan comunque non mi importa”.
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