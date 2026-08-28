VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

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Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Milan-Venezia, Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni:

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"E' un giorno speciale, ma non è mai facile vincere la prima in casa, perché la squadra è nervosa e ci tiene a fare bene. Ovviamente, l'obiettivo è la vittoria. L'importante è essere umili e focalizzati sulla partita. Dobbiamo essere bravi nelle corse senza palla, visto che il Venezia è una squadra molto fisica".

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"Leao? Se cresce la squadra, cresce anche il singolo. Chiaro che è tutta una questione di squadra, se sei qui e giochi qui, devi essere al 100% focalizzato su questa squadra".

(Fonte: DAZN