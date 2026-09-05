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Il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, degli obiettivi dei rossoneri per questa stagione:

Partecipare all’Europa League significa avere più incontri a disposizione per tutti.

«Abbiamo tante partite e qualche volta, anche per ragioni tattiche, ci saranno dei cambiamenti. Avrei preferito se ci fossimo qualificati per la Champions, ma ora daremo tutto per fare più strada possibile in Europa League».

La Champions la giocherete nel 2027-28?

«La cosa più importante è vincere più match possibili, senza parlare di conquistare lo scudetto, alzare l’Europa League o qualificarci per la Champions. Più vinci e più hai la possibilità di vincere un titolo. Spero che questo in futuro diventi il nostro obiettivo, ma ora bisogna pensare solo a lavorare».

Getty Images

Lo scorso anno contro le medio-piccole avete buttato via molti punti, mentre ora siete partiti con due successi. Cosa è cambiato?

«Il campionato passato abbiamo fatto meglio contro le grandi, quando la concentrazione era per forza al top. Abbiamo imparato dalle tante occasioni sprecate che l’energia e la determinazione in campo devono sempre essere le stesse. Ora è troppo presto per dire che abbiamo risolto il problema: abbiamo disputato solo due incontri, ma il fatto che ci sia un tecnico nuovo e un altro modo di giocare mi fa essere fiducioso. Bisogna continuare su questa strada».

C’è una squadra o un giocatore che l’ha impressionata particolarmente in questo inizio di stagione?

«Malen ha segnato molto e la Roma ha vinto due volte per 4-0, giocando un calcio dominante».